TF1: des audiences soutenues au mois d'avril

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a annoncé lundi avoir signé son meilleur mois d'avril depuis plus de 10 ans le mois dernier chez les femmes responsables des achats, une catégorie-clé en matière de publicité.



Avec une part d'audience de 35,2%, le groupe audiovisuel indique avoir enregistré par ailleurs son meilleur mois de l'année.



A elle seule, la chaîne TF1 revendique une parte d'audience en hausse de 0,6 point à 23,7% chez les femmes responsables des achats, soit son meilleur mois de l'année et son meilleur mois d'avril depuis 11 ans.



La part d'audience chez les 25-49 ans a progressé de son côté de 0,1 point à 20,9%, son meilleur mois de l'année et meilleur mois d'avril depuis 10

ans.



Elle atteint 23,9% (+0,3 point) chez les 15-34 ans, soit son meilleur mois d'avril depuis 15 ans.



Dans un communiqué, le groupe cite les bons scores de son journal de 20h00, le succès des feuilletons 'Ici Tout Commence' et 'Demain Nous Appartient', les performances de 'The Voice', 'Danse avec les stars' et 'Koh Lanta' ainsi que le carton d''Astérix et Obélix; l'Empire du milieu', qui a signé un record chez les femmes responsables des achats en trois ans pour un film diffusé à la télévision.





