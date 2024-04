TF1 choisit Broadpeak pour la publicité ciblée de son nouveau service de streaming vidéo

CESSON-SEVIGNE, France — 29 avril 2024 — Broadpeak®, un fournisseur de premier plan de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de solutions de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que le groupe de télévision français TF1 opère l'insertion de publicités ciblées en TV segmentée sur son service de streaming TF1+ avec la solution d'insertion dynamique de publicités broadpeak.io. TF1+ est le premier service de streaming en TV segmentée en direct permettant la monétisation au niveau du spot. Cela est possible grâce à la technologie d’insertion publicitaire côté serveur (SSAI) de Broadpeak, et marque une étape significative dans la monétisation de l'industrie du streaming vidéo.



"Nous sommes ravis de collaborer avec Broadpeak et de révolutionner la publicité ciblée sur notre service de streaming TF1+," a déclaré Francois Xavier Pierrel – Chief data & adtech Officer chez TF1. "En exploitant la puissance de la technologie SSAI avancée de Broadpeak, nous pouvons diffuser des publicités personnalisées à grande échelle, renforçant notre monétisation et créant une expérience de streaming plus engageante et immersive."