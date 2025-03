TF1 : changement à la présentation du JT du 13 heures

(AOF) - La direction de l'information du groupe TF1 dirigée par Thierry Tuillier annonce des changements pour l'édition du JT du 13 heures présentée par Marie-Sophie Lacarrau. Jacques Legros, joker du 13h de TF1 depuis 1998, " a pris la décision de quitter la présentation du journal", selon un communiqué de la filiale du groupe Bouygues. Il sera pour la dernière fois à l'antenne la semaine du 5 au 9 mai prochain. A compter de l'été 2025, c'est Isabelle Ithurburu qui le remplacera en tant que "numéro 2 "du 13 heures.

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 47 % de parts d’audience, dont 33 % chez les moins de 50 ans et 30 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€, réalisé à + 80 % en France et réparti entre la publicité sur les chaînes (70 % des revenus) et les activités studios et divertissements (17 %) avec les producteurs Newen, Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava…;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (46 %) et les salariés (11 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation de l’offre publicitaire (39,5 % de digital dans les revenus totaux) et du service de streaming gratuit (33,7 millions d’utilisateurs et élargissement des compétences Tech & Média,

- succès de la plateforme de streaming TF1+ lancée début janvier et renforcée par l’agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer…-, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux ,

- renforcement de Newen : disponibilité dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse), politique de partenariats avec les autres diffuseurs ou plateformes, en France et expansion à l’international , via des acquisitions ciblées type l’américain JPG ,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques ou entreprises, coproduction de concerts…,

- innovation fondée sur 3 hubs, déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : convergence dans la vente des inventaires vidéo, unification des possiblités de ciblage des consommateurs, expansion de la Tech Media dans l’OTT, l’AdTech, l’open innovation & le cloud et soutien aux start-ups (+ de 50), avec programme d’accélération via le fonds One Inno et le Media Lab ;

- Stratégie environnementale 2030 : recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’coproduction, la sobriété numérique, la mobilité douce et la décarbonation des achats et de 25 % celle des fournisseurs ;

- Bilan non endetté : capitaux propres de 1,9 Md€ et, à fin septembre, excédent net de 364 M€.

Défis

- Secteur très réglementé limitant les redéploiements et forte concurrence : nouveaux acteurs (Amazon Prime, Apple TV, Max, Netflix,), vidéos à la demande et la TV connectée ;

- Après une hausse de 2,8 % du chiffre d’affaires et de 4,5 % du bénéfice net à fin septembre , perspectives 2024 : poursuivre la croissance du digital en s’appuyant sur le lancement de TF1+, maintien du taux de marge opérationnelle courante et génération d’une trésorerie apte à servir une politique de dividendes en croissance ;

- Dividende 2023 : 0,55 €.