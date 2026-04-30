TF1-CA en deçà des attentes au T1, objectifs annuels maintenus

TF1 TFFP.PA a annoncé jeudi une baisse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, et a averti que ce marché resterait "sous forte pression" en 2026, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Le groupe audiovisuel français a ainsi enregistré un chiffre d'affaires consolidé en recul de 9,3% sur un an, à 472 millions d'euros, un niveau inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 476 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) trimestriel s'est établi à 13 millions d'euros, en baisse de 30 millions d'euros sur un an, "comme anticipé", affecté par la contraction du chiffre d'affaires publicitaire linéaire, et en ligne avec les attentes du marché.

Dans un contexte macro-économique et politique instable et d'évolution rapide des usages, TF1 a indiqué viser le maintien de sa marge des activités hors plus-values à un niveau de l'ordre de 5% à 9% ("mid-to-high single-digit"), selon l'évolution du marché linéaire.

Le groupe a par ailleurs confirmé viser en 2026 une croissance soutenue à deux chiffres de son chiffre d'affaires digital, ainsi qu'une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)