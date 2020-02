Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 bondit après ses résultats et ses prévisions Reuters • 14/02/2020 à 11:00









(Crédits photo : Flickr - Frederic Bisson ) PARIS, 14 février (Reuters) - TF1 s'envole vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir publié des résultats annuels en hausse et dit anticiper le maintien d'une marge d'exploitation "à deux chiffres" cette année. A 10h12, l'action du premier groupe français de télévision privée prend 6,4% à 7,40 euros, l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120, qui recule de 0,2%. Elle se dirige ainsi vers sa meilleure séance depuis un an. Pour l'exercice 2019, TF1 a fait part d'un chiffre d'affaires de 2,337 milliards d'euros, en hausse de 2,1% par rapport à 2018 et d'un résultat opérationnel courant de 255,1 millions, en progression de 28,3%. Pour 2020, il dit prévoir "un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres". En 2019, ce ratio s'est élevé à 10,9%, ce qui représente une progression de 2,2 points par rapport à 2018. TF1 anticipe pour cette année un coût des programmes à 985 millions d'euros, un montant quasi-stable par rapport à 2019 et en baisse par rapport à 2018, année pour laquelle il s'était élevé à 1,014 milliard d'euros. (Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)



Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +0.01% TF1 Euronext Paris +6.83%