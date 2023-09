Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: acquisition du prochain UEFA Euro Féminin 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 annonce l'acquisition du prochain UEFA Euro Féminin 2025, prévu en Suisse en juillet 2025, par un accord qui comprend les droits de diffusion linéaire et en streaming, en exclusivité et en intégralité des 31 matchs de la compétition.



'Lors de l'euro Féminin de 2022, la défaite des bleues en demi-finale avait captivé plus de six millions de téléspectateurs sur TF1, réalisant ainsi la meilleure performance pour un match de l'UEFA Euro Féminin toutes chaines confondues', souligne le groupe de médias.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +1.06%