TF1: accord de diffusion avec la FIBA information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - TF1 annonce la signature d'un accord d'envergure avec la FIBA concernant la diffusion en exclusivité en clair de matchs des équipes de France féminines et masculines de basket-ball lors des prochains EuroBasket et des Coupes du Monde jusqu'en 2029.



Cet accord, qui débutera dès le 18 juin prochain avec le match Turquie-France dans le cadre de l'EuroBasket féminin 2025, démontre 'l'ambition forte du groupe de médias de proposer en clair les plus grands événements sportifs'.



Outre l'EuroBasket féminin 2025, il concernera aussi l'EuroBasket masculin 2025, la Coupe du monde féminine FIBA 2026, l'EuroBasket féminin 2027, la Coupe du monde FIBA 2027 et les EuroBasket féminin et masculin 2029.





Valeurs associées TF1 8,7050 EUR Euronext Paris -1,47%