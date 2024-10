Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: accélère sa stratégie digitale avec TF1+ information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - TF1 annonce vouloir accélérer sa stratégie digitale en dévoilant sa feuille de route publicitaire pour le streaming.



L'objectif est de faire de TF1+ une plateforme de référence pour le marketing full-funnel (soit la stratégie marketing qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un consommateur, de la première prise de conscience de la marque jusqu'à l'acte d'achat) et accompagner les marques dans l'intégralité de leur stratégie digitale.



La régie publicitaire, TF1 PUB, lance une suite complète de solutions et outils technologiques. Ainsi, dès 2025, de nouveaux formats publicitaires comme les Shoppable Ads seront disponibles, facilitant l'interaction et la conversion des consommateurs.



TF1 adopte également une approche 'data-driven' avec le Graph:ID. Cet outil qui sera lancé en janvier 2025 est présenté comme le nouveau point d'entrée unique de connaissance des utilisateurs de TF1+, TF1 Info et TF1 PUB, permettant d'affiner le ciblage des audiences.



Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, affirme que cette initiative fera de TF1+ 'un pionnier du marketing digital en France'.





Valeurs associées TF1 7,92 EUR Euronext Paris +1,93%