Textron dépasse les prévisions de résultats, mais les inquiétudes concernant la productivité dans le secteur aéronautique pèsent sur le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1; ajout des informations sur l'évolution du cours de l'action et des commentaires de la directrice générale aux paragraphes 4 et 5; précisions sur le financement du programme MV-75 aux paragraphes 12 et 13) par Aatreyee Dasgupta

Textron TXT.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix des avions,mais des problèmes de productivité au sein de sa division aéronautique ont pesé sur les livraisons de jets, entraînant une baisse de plus de 6 % de son cours en début de séance.

Le segment aéronautique plus important du constructeur d’avions d’affaires , qui fabrique les jets Cessna et les appareils Beechcraft, a livré neuf jets de moins qu’il y a un an.

Toutefois, la demande soutenue en services après-vente et la hausse des prix des avions ont contribué à compenser cet impact, ce qui s’est traduit par une hausse de 1 % du chiffre d’affaires trimestriel du segmentpar rapport à l’année précédente.

Ce segment est confronté à des défis de productivité liés à des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et à un personnel inexpérimenté, a déclaré la directrice générale Lisa Atherton lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant qu’environ la moitié de ses effectifs avait moins de cinq ans d’expérience.

“ En ce qui concerne ces nouveaux employés qui ont commencé à arriver vers 2022, nous devrions commencer à en voir les retombées l’année prochaine, en termes de productivité. ”

Le segment Bell, qui fabrique des hélicoptères et des aéronefs à rotors basculants, a enregistré une hausse de 6 % de son chiffre d’affaires trimestriel, portée par la croissance du programme MV-75 (Future Long Range Assault Aircraft) et par la hausse des ventes d’hélicoptères commerciaux, de pièces détachées et de services.

Le chiffre d’affaires a progressé de 7 % dans le segment Textron Systems et de 1 % dans le segment industriel.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de Textron a progressé de 7 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté de la société s’est établi à 1,62 dollar par action, contre des estimations de 1,55 dollar.

Textron a réitéré ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice, comprises entre 6,40 et 6,60 dollars par action, dont la valeur médiane est inférieure de 2 cents aux estimations de 6,52 dollars.

Les prévisions de bénéfice de Textron tablent sur l’octroi d’un financement supplémentaire de l’armée pour le programme MV-75 Cheyenne, précisant que le bénéfice par action serait réduit de20 à 30 centimes si ce financement ne se concrétisait pas.

La société poursuit ses travaux sur ce programme en s’autofinançant, dans l’attente de l’approbation par le Congrès d’une demande de l’armée visant à réaffecter des fonds, ont déclaré des dirigeants lors de la conférence téléphonique.