Texas Instruments signale un ralentissement de la demande après la hausse des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte au paragraphe 11) par Jaspreet Singh

Le fabricant américain de puces Texas Instruments TXN.O a déclaré que la demande s'était ralentie après un pic en avril, dû au fait que les clients s'étaient empressés de passer des commandes pour devancer l'annonce des tarifs du "Jour de la libération".

Les actions de la société ont chuté de près de 4 % jeudi.

S'exprimant lors de la Citi Global TMT Conference, le directeur financier de TI, Rafael Lizardi, a déclaré que la vigueur de janvier à avril était en partie due à la dynamique du marché induite par les droits de douane avant l' annonce des droits de douane par le président Donald Trump le 2 avril .

"Mais les choses ont ralenti après avril, ou du moins n'ont pas progressé comme elles l'auraient normalement fait."

M. Lizardi a également déclaré que TI n'avait pas été approché ni discuté d'une prise de participation du gouvernement américain comme condition aux incitations de la loi CHIPS.

La décision de l'administration Trump de prendre une participation de 9,9 % dans Intel INTC.O a soulevé des questions plus générales sur l'ingérence du gouvernement dans les entreprises américaines, en particulier après que le président a déclaré qu'il avait l'intention de conclure des accords similaires .

"Rien de tel n'a été discuté ou proposé. Nous n'avons pas été approchés à ce sujet", a déclaré M. Lizardi.

L'accord de TI - signé à l'origine sous l'administration Biden et "retravaillé" avec l'actuelle au cours des six derniers mois - n'a fait l'objet que de changements mineurs et favorables, a-t-il déclaré.

"Il y avait de petites choses qu'ils voulaient changer, mais rien de comparable à ce que l'on entend de la part d'entreprises telles qu'Intel."

Le ministère américain du commerce a annoncé un financement de 1,6 milliard de dollars pour TI dans le cadre de la loi américaine CHIPS et de la loi sur la science.

M. Lizardi a également déclaré que le flux de trésorerie disponible a été mis sous pression par des dépenses d'investissement élevées au cours des dernières années. Les rachats se sont poursuivis, mais à un rythme plus lent en raison de la priorité accordée aux dépenses d'investissement.

En juillet, les prévisions de bénéfices trimestriels de TI n'ont pas impressionné les investisseurs , car l'entreprise a fait état d'une demande plus faible que prévu pour ses puces analogiques de la part de certains clients.

La société a réaffirmé que quatre de ses cinq marchés finaux se redressaient, l'automobile étant toujours freinée par une reprise plus lente de la demande dans le secteur automobile et par l'incertitude économique générale.