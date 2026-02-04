Texas Instruments rachète le concepteur de puces Silicon Labs pour 7,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 7)

Texas Instruments TXN.O a accepté mercredi de racheter Silicon Laboratories SLAB.O dans le cadre d'une transaction évaluant le concepteur de puces à 7,5 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les puces de connectivité sans fil utilisées pour les applications industrielles et grand public.

Pour Texas, dont la force principale réside dans les puces analogiques qui gèrent les signaux et l'énergie dans les équipements électroniques, cette acquisition est la plus importante depuis celle de 6,5 milliards de dollars pour National Semiconductor en 2011.

Contrairement aux fabricants de puces d'IA Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , Texas Instruments se concentre sur les puces fondamentales utilisées dans les appareils de tous les jours tels que les smartphones, les voitures et les appareils médicaux, ce qui lui donne une large base de clients qui comprend Apple AAPL.O , SpaceX et Ford Motor F.N .

Texas acquerra Silicon Labs pour 231 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 69 % par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action mardi, lorsque les négociations ont été signalées pour la première fois. Les actions de Silicon ont bondi de 24 % dans les échanges avant bourse, tandis que Texas a baissé de 3,5 %.

Silicon a vendu certains actifs liés aux puces automobiles et d'autres secteurs d'activité à Skyworks Solutions pour 2,75 milliards de dollars en 2021.

Cette cession visait à recentrer l'entreprise sur les puces destinées aux appareils connectés, tels que les produits domestiques intelligents, les compteurs d'électricité intelligents et les équipements industriels connectés qui collectent des données afin d'améliorer l'efficacité.

Selon les termes du dernier accord, Silicon devra payer une indemnité de rupture de 259 millions de dollars s'il renonce à l'opération, tandis que Texas devra payer 499 millions de dollars s'il abandonne la transaction.