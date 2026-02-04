 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Texas Instruments rachète le concepteur de puces Silicon Labs pour 7,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 7)

Texas Instruments TXN.O a accepté mercredi de racheter Silicon Laboratories SLAB.O dans le cadre d'une transaction évaluant le concepteur de puces à 7,5 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les puces de connectivité sans fil utilisées pour les applications industrielles et grand public.

Pour Texas, dont la force principale réside dans les puces analogiques qui gèrent les signaux et l'énergie dans les équipements électroniques, cette acquisition est la plus importante depuis celle de 6,5 milliards de dollars pour National Semiconductor en 2011.

Contrairement aux fabricants de puces d'IA Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , Texas Instruments se concentre sur les puces fondamentales utilisées dans les appareils de tous les jours tels que les smartphones, les voitures et les appareils médicaux, ce qui lui donne une large base de clients qui comprend Apple AAPL.O , SpaceX et Ford Motor F.N .

Texas acquerra Silicon Labs pour 231 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 69 % par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action mardi, lorsque les négociations ont été signalées pour la première fois. Les actions de Silicon ont bondi de 24 % dans les échanges avant bourse, tandis que Texas a baissé de 3,5 %.

Silicon a vendu certains actifs liés aux puces automobiles et d'autres secteurs d'activité à Skyworks Solutions pour 2,75 milliards de dollars en 2021.

Cette cession visait à recentrer l'entreprise sur les puces destinées aux appareils connectés, tels que les produits domestiques intelligents, les compteurs d'électricité intelligents et les équipements industriels connectés qui collectent des données afin d'améliorer l'efficacité.

Selon les termes du dernier accord, Silicon devra payer une indemnité de rupture de 259 millions de dollars s'il renonce à l'opération, tandis que Texas devra payer 499 millions de dollars s'il abandonne la transaction.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
242,2800 USD NASDAQ -1,62%
APPLE
269,4800 USD NASDAQ -0,20%
FORD MOTOR
13,710 USD NYSE -0,69%
NVIDIA
180,3400 USD NASDAQ -2,84%
SILICON LABORATO
136,6200 USD NASDAQ -4,74%
TEXAS INSTRUMENT
225,2500 USD NASDAQ +0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 13:48 

    (Actualisé avec Bunge, Uber, Eli Lilly, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI et de 0,24% ... Lire la suite

  • Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: Adobe Stock)
    La BCE s’est enfermée dans un narratif de type «le travail est fait»
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 04.02.2026 13:44 

    Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions "La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de la réunion de politique monétaire de demain. Il y a peu de chance que Christine Lagarde s'écarte de manière ... Lire la suite

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Eli Lilly bat le consensus sur son BPA au 4e trimestre
    information fournie par Zonebourse 04.02.2026 13:40 

    Eli Lilly dévoile un BPA ajusté en progression de 42% à 7,54 dollars pour le 4e trimestre 2025, dépassant de 8% le consensus, pour des revenus en hausse de 43% à près de 19,3 milliards de dollars (MdsUSD), grâce à la croissance des volumes de Zepbound et de Mounjaro. ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer ( AFP / Miguel MEDINA )
    Enseignante poignardée en classe: le collégien explique qu'il avait "trop de haine"
    information fournie par AFP 04.02.2026 13:32 

    Le collégien qui a gravement poignardé mardi une enseignante en classe à Sanary-sur-Mer, dont l'état est toujours préoccupant, a expliqué en garde à vue avoir pris un couteau dans sa cuisine car il avait "trop de haine", reprochant à sa professeure "plusieurs incidents". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank