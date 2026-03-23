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Texas Instruments propose de nouveaux modules d'alimentation isolés
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:40

Texas Instruments annonce de nouveaux modules d'alimentation isolés, contribuant à permettre une augmentation de la densité énergétique, de l'efficacité et de la sécurité dans des applications allant des centres de données aux véhicules électriques (VE).

Ces modules, baptisés UCC34141-Q1 et UCC33420, tirent parti d'IsoShield, une solution propriétaire qui permet une densité de puissance jusqu'à trois fois supérieure à celle des solutions discrètes, réduisant la taille de la solution jusqu'à 70%.

Rejoignant le portefeuille de plus de 350 modules de puissance de TI avec des packages optimisés, ces nouveaux dispositifs aideront les ingénieurs à maximiser la densité de puissance tout en réduisant les coûts des matériaux et le temps de conception.

Le fabricant de semi-conducteurs présente ces modules d'alimentation isolés innovants lors de la conférence Applied Power Electronics Conference (APEC) 2026, qui se tiendra du 23 au 26 mars à San Antonio, au Texas.

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TEXAS INSTRUMENT
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