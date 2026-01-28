Texas Instruments progresse, la demande de puces stimulant les prévisions pour le premier trimestre

28 janvier - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O augmentent de 7,2 % à 210,86 $ avant le marché, après que le fabricant de puces ait annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux estimations pour le premier trimestre ** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars, contre 4,42 milliards de dollars estimés par les analystes, grâce à l'explosion de la demande pour ses puces analogiques dans les centres de données

** Le bénéfice par action du premier trimestre devrait se situer entre 1,22 et 1,48 $, contre une estimation de 1,26 $

** Les puces de TXN se concentrent sur les composants analogiques pour les centres de données, contrairement aux processeurs graphiques haut de gamme de Nvidia NVDA.O

** Pour le quatrième trimestre, Co a déclaré un revenu de 4,42 milliards de dollars, inférieur à l'estimation de 4,44 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que même si la reprise de l'analogique progresse, le fardeau des dépenses d'investissement demeure pour Texas Instruments

** 13 courtiers sur 40 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 21 à "conserver" et 7 à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** Les actions TXN ont perdu 7,5 % en 2025