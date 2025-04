AOF - EN SAVOIR PLUS

Les prévisions du géant texan des puces sont meilleurs qu'attendu, le groupe envisageant un bénéfice par action allant de 1,21 à 1,47 dollar, soit un milieu de fourchette de 1,34 dollar à comparer à un consensus Bloomberg de 1,21 dollar. Les revenus sur la période sont anticipés entre 4,17 et 4,53 milliards de dollars, contre 4,12 milliards de consensus.

(AOF) - Texas Instruments est attendu dans le vert en avant-Bourse après avoir dévoilé des profits plus élevés qu’anticipé. Au premier trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice augmenter de 7% à 1,18 milliard de dollars, soit 1,28 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,23 dollar, soit 16 cents de mieux qu’attendu. Les revenus ont progressé de 11% à 4,07 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 3,91 milliards de dollars.

Texas Instruments : profits et objectifs surprennent favorablement

