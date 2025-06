Texas Instruments: plus de 60 milliards investis aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a annoncé mercredi son intention d'investir plus de 60 milliards de dollars dans l'extension de ses capacités de production de semi-conducteurs aux Etats-Unis.



Le fabricant de puces précise que ces projets - qui vont être conduits en collaboration avec l'administration Trump - visent à répondre à la demande croissante dans des secteurs comme l'automobile, la téléphonie mobile et les centres de données.



Le groupe de Dallas, créé il y a près d'un siècle, indique qu'à Sherman, (Texas) son usine 'SM1' doit débuter sa production dès cette année, trois ans seulement après le début des travaux.



L'installation 'SM2', la seconde unité de production du site, est également achevée.



A Richardson (Texas), le groupe qui fournit des clients tels qu'Apple, Ford, Nvidia et SpaceX, souligne que le site 'RFAB2' continue de monter en puissance.



A Lehi (Utah), TI dit intensifier la montée en cadence de 'LFAB1', sa première usine de tranches de 300 mm sur le site. La construction de 'LFAB2', qui sera reliée à LFAB1, progresse également.



A eux trois, les méga-sites de Sherman, Richardson et Lehi sont censés, soutenir à terme plus de 60.000 emplois aux Etats-Unis.





