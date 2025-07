Texas Instruments: hausse de 16% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:25









(Zonebourse.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA en hausse de 16% à 1,41 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025, un BPA intégrant un gain exceptionnel de deux cents qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 1,21 à 1,47 dollar.



Toujours en comparaison annuelle, le groupe a vu son profit opérationnel augmenter de 25% à 1,56 milliard de dollars, pour des revenus qui se sont accrus de 16% à 4,45 milliards, dans le haut de sa fourchette-cible qui allait de 4,17 à 4,53 milliards.



'Notre cash-flow d'exploitation de 6,4 milliards de dollars sur les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle d'affaires, la qualité de notre portefeuille de produits et l'avantage d'une production de 300 mm', pointe son CEO Haviv Ilan.



Pour son troisième trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 4,45 et 4,80 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,36 et 1,60 dollar.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT 214,9200 USD NASDAQ +0,16%