Texas Instruments en hausse après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O grimpent de 7,6 % à 254,36 $ après la fermeture des marchés

** TXN prévoit des revenus pour le deuxième trimestre entre 5,00 et 5,40 milliards de dollars, supérieurs aux estimations des analystes de 4,86 milliards de dollars - données LSEG

** TXN prévoit un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre entre 1,77 $ et 2,05 $, également supérieur aux estimations de 1,57 $ par action

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 4,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,53 milliards de dollars

** TXN a augmenté de 36% depuis le début de l'année