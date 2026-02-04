Texas Instruments conclut un accord de 7,5 milliards de dollars avec Silicon Labs pour renforcer sa présence dans le secteur des communications sans fil

(Ajout d'un commentaire d'analystes au paragraphe 6) par Harshita Mary Varghese

Texas Instruments TXN.O a accepté mercredi de racheter le concepteur de puces Silicon Laboratories

SLAB.O pour environ 7,5 milliards de dollars, dans le but d'étendre sa présence dans les puces de connectivité sans fil utilisées dans les applications industrielles et grand public.

Pour TI, dont la force principale réside dans les puces analogiques qui gèrent les signaux et l'énergie dans les équipements électroniques, cette acquisition est la plus importante depuis celle de 6,5 milliards de dollars pour National Semiconductor en 2011.

Contrairement aux fabricants de puces d'IA Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , TI se concentre sur les puces fondamentales utilisées dans les appareils de tous les jours tels que les smartphones, les voitures et les appareils médicaux, ce qui lui donne une large base de clients qui comprend Apple AAPL.O , SpaceX et Ford F.N .

Texas Instruments acquerra Silicon Labs pour 231 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 69 % par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action mardi, lorsque les négociations ont été signalées pour la première fois. Les actions de Silicon ont bondi de 49 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Silicon a vendu certains actifs de puces automobiles et d'autres secteurs d'activité à Skyworks Solutions pour 2,75 milliards de dollars en 2021 afin de se concentrer sur les puces pour les appareils connectés tels que les maisons intelligentes, les compteurs d'électricité intelligents et les équipements industriels.

Tandis que TI continue de développer ses capacités internes fondamentales, Silicon Labs fournit une couche de connectivité spécialisée qui pourrait créer l'un des portefeuilles analogiques sans fil les plus formidables de l'industrie, ont déclaré les analystes de Stifel.

Texas Instruments prévoit de financer l'acquisition par des liquidités et des emprunts. L'opération devrait générer environ 450 millions de dollars d'économies annuelles en termes de fabrication et d'exploitation dans les trois ans suivant la conclusion de l'opération, prévue pour le premier semestre 2027.

Selon les termes de l'accord, Silicon paierait une indemnité de rupture de 259 millions de dollars si elle renonçait à l'opération, tandis que Texas paierait 499 millions de dollars si elle abandonnait l'opération.

Goldman Sachs est la banque conseil exclusive du Texas pour cette opération.