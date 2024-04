Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Texas Instruments: chute de 35% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA en chute de 35% à 1,20 dollar au titre de son premier trimestre 2024, un BPA gonflé à hauteur de 10 cents par un élément exceptionnel qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 0,96 à 1,16 dollar.



Pénalisés par des baisses de l'ensemble de ses marchés finaux, ses revenus ont reculé de 16% à 3,66 milliards de dollars, ressortant toutefois dans le haut de sa fourchette-cible affichée il y a trois mois (3,45 à 3,75 milliards).



Pour son deuxième trimestre, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 3,65 et 3,95 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,05 et 1,25 dollar.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT NASDAQ +1.25%