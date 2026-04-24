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Texas Instruments bondit grâce à une forte demande de puces qui laisse entrevoir de belles perspectives pour le deuxième trimestre (23 avril)
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de la société dans le titre de l'article du 23 avril)

24 avril -

** L'action Texas Instruments TXN.O progresse de 12% à 265,31 dollars avant l'ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande de puces pour centres de données

** TXN prévoit un chiffre d'affaires de 5 à 5,40 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les 4,86 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes, selon les données de LSEG

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,77 et 2,05 dollars, dépassant également le consensus de 1,57 dollar

** "TI a annoncé un trimestre exceptionnel, alors que la reprise cyclique des semi-conducteurs industriels bat son plein et que la société est étroitement liée au développement des infrastructures d'intelligence artificielle", a déclaré Morningstar

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 4,83 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 4,53 milliards de dollars

** 14 des 40 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 22 "conserver" et 4 "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, TXN affichait une hausse de plus de 36% depuis le début de l'année

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