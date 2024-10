Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Texas Instruments: baisse de 21% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA en baisse de 21% à 1,47 dollar au titre de son troisième trimestre 2024, un BPA gonflé à hauteur de trois cents par un élément exceptionnel qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible qui allait de 1,24 à 1,48 dollar.



A 4,15 milliards de dollars, ses revenus ont reculé de 8% en comparaison annuelle, mais augmenté de 9% en rythme séquentiel, un recul dans l'industriel ayant été plus que compensé par des progressions sur tous les autres marchés finaux.



Pour son quatrième trimestre 2024, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 3,70 et quatre milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,07 et 1,29 dollar.





Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT 193,97 USD NASDAQ -0,92%