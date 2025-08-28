 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 775,92
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Teva progresse grâce à l'approbation par la FDA d'un médicament générique contre l'obésité
28/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions cotées en bourse du fabricant israélien de médicaments Teva Pharmaceuticals TEVA.N augmentent de 3,2 % à 18,63 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé sa version générique de Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo Nordisk NOVOb.CO

** "Nous fournirons aux patients américains le premier produit générique GLP-1 spécifiquement indiqué pour la perte de poids" - TEVA

** Saxenda est approuvé pour les adultes souffrant d'obésité, qui ont également des problèmes médicaux liés au poids, et pour certains patients pédiatriques

** Jusqu'à la dernière clôture, TEVA a baissé de 25,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
TEVA PHARMA IND
14,3200 USD OTCBB 0,00%
TEVAPHARMIND SP ADR
18,380 USD NYSE +1,86%


