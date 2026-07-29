Teva Pharm souhaite obtenir des précisions sur le projet de Trump concernant les droits de douane sur les médicaments, selon son directeur général

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Le laboratoire pharmaceutique israélien Teva Pharmaceutical Industries TEVA.TA sollicite des éclaircissements de la part du gouvernement américain concernant le projet de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les médicaments génériques importés aux États-Unis au cours des deux prochaines années, a déclaré mercredi son directeur général, Richard Francis.

“Nous devons chercher à comprendre ce que l’administration américaine tente de faire”, a déclaré M. Francis à Reuters après la publication des résultats financiers du deuxième trimestre, soulignant que Teva est un acteur majeur de l’écosystème de la santé aux États-Unis.

“Nous sommes donc bien placés pour suivre l’évolution de la situation… Voyons comment cela va se dérouler.”

M. Francis a également indiqué qu’il s’attendait à ce que l’acquisition d’Emalex Biosciences en juin, pour un montant supérieur à 700 millions de dollars, soit rentable “très rapidement”, mais probablement pas avant 2028, après le lancement en 2027 de son médicament contre le syndrome de Gilles de La Tourette.