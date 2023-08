Teva, partenaire de MedinCell, annonce le lancement réussi d’UZEDY™



Euronext : MEDCL - Montpellier - France - 2 août 2023 - 22h00



Richard Francis, Président Directeur Général de Teva, et Eric Hughes, vice-président exécutif, Global R&D et directeur médical, ont commenté de lancement américain de UZEDY et le développement de l'olanzapine injectable à action prolongée (LAI) lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2023 :



A propos de UZEDY (commercialisation lancée en mai 2023)



Richard Francis a déclaré(1) :

« Nous respectons nos plans et nous sommes même légèrement en avance sur les objectifs de notre stratégie d'accès au marché. Nous sommes très satisfaits du lancement. »