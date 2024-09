Teva, partenaire de Medincell, a présenté de nouvelles données d'efficacité, de sécurité et de tolérance de l’essai pivot de phase 3 de l'olanzapine LAI pour les patients adultes atteints de schizophrénie

Teva a présenté à l’ENCP 2024* de nouvelles données positives d'efficacité, de sécurité et de tolérance de l’essai de phase 3 (SOLARIS) évaluant l'Olanzapine LAI (TV-‘749/mdc-TJK) pour les patients adultes atteints de schizophrénie.



Richard Malamut, Directeur Médical de Medincell, a déclaré : « En plus de la publication des résultats d’efficacité positifs relatifs aux critères d’évaluation primaires et secondaires de l'étude SOLARIS, Teva a révélé les trois doses étudiées, qui correspondent aux trois dosages d'olanzapine actuellement disponibles sous forme orale pour le traitement de la schizophrénie. Cette correspondance est essentielle car elle devrait grandement faciliter la transition des patients de l'olanzapine orale vers notre formulation injectable à action prolongée pour les professionnels de santé. Par ailleurs, aucun signal de toxicité spécifique n’a été observé avec les trois doses, et aucun cas de PDSS n’a été signalé jusqu’à présent. C’est fondamental, car le risque de PDSS et la surveillance post-injection obligatoire qui en découle ont été des freins importants à l’utilisation de l’olanzapine intramusculaire déjà approuvée. »