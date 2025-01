Teva accentue ses pertes en 2024

(AOF) - Teva Pharmaceutical Industries est attendu en baisse de plus de 6% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats mitigés. Le laboratoire pharmaceutique israélien a annoncé une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, à 0,71 dollar par action, contre 1 dollar il y a un an. Sur ce trimestre, son chiffre d’affaires est en baisse de 5% à 4,2 milliards de dollars contre 4,13 milliards attendus. En 2024, les revenus s'élèvent à 16,544 milliards de dollars, soit une hausse de 4%. La marge brute en 2024 est de 8,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 5%.

L'Ebitda ajusté s'élève à 4,781 milliards de dollars en 2024, contre 4,818 milliards de dollars en 2023.

La perte nette à Teva et la perte par action en 2024 s'élèvent respectivement à 1,639 milliard de dollars et à 1,45 dollar, contre une perte nette de 559 millions de dollars et une perte par action de 0,50 dollar, respectivement, en 2023.

Pour 2025, Teva Pharmaceutical Industries prévoit un chiffre d'affaires entre 16,8 et 17,4 milliards de dollars.

Le bénéfice par action dilué ajusté devrait ressortir entre 2,35 et 2,65 dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 17,1 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 2,76 dollars.

