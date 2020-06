Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tests positifs au coronavirus de 400 ouvriers dans un abattoir allemand Reuters • 17/06/2020 à 17:35









HAMBOURG, 17 juin (Reuters) - Quelque 400 ouvriers d'un abattoir situé dans le nord de l'Allemagne ont été diagnostiqués porteurs du coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités qui ont décidé d'ouvrir une enquête et de fermer par mesure de précaution les écoles et les maternelles de la ville. L'abattoir de Gütersloh, détenu par Tönnies, l'une des principales entreprises de transformation de la viande en Allemagne, va cesser sa production et ne rouvrira que sur décision des autorités, a précisé le groupe dans un communiqué. L'Allemagne, qui a été relativement épargnée par l'épidémie de coronavirus, a annoncé en mai un durcissement des contrôles dans ses abattoirs après une flambée de nouveaux cas, qui a conduit les autorités à interdire le recours à la sous-traitance dans le conditionnement de la viande. Outre le site de Gütersloh, 18 autres abattoirs du groupe ont été testés et aucun n'a révélé des cas de contamination. (Michael Hogan; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

