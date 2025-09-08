Tesla voit sa part de marché diminuer aux États-Unis

(AOF) - La part de marché de Tesla aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis l’année 2017, affirme Reuters citant les données du cabinet d’études Cox Automotive. Au mois d’août, les ventes de la marque Tesla ont représenté 38 % des ventes totales de véhicules électriques au pays de l’Oncle Sam, alors qu’à une époque, elles s’élevaient à 80 %. Les données de Cox révèlent que le groupe d’Elon Musk est confronté à l’apparition de nouveaux concurrents et sa gamme de voitures est vieillissante.
