Tesla voit sa part de marché diminuer aux États-Unis
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:31

(AOF) - La part de marché de Tesla aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis l’année 2017, affirme Reuters citant les données du cabinet d’études Cox Automotive. Au mois d’août, les ventes de la marque Tesla ont représenté 38 % des ventes totales de véhicules électriques au pays de l’Oncle Sam, alors qu’à une époque, elles s’élevaient à 80 %. Les données de Cox révèlent que le groupe d’Elon Musk est confronté à l’apparition de nouveaux concurrents et sa gamme de voitures est vieillissante.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
350,8400 USD NASDAQ 0,00%
