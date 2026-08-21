Tesla va corriger le logiciel de millions de véhicules électriques fabriqués en Chine ou importés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O va déployer des mises à jour logicielles sur des millions de véhicules en Chine, a annoncé lundi l'autorité de régulation du marché chinois, ce qui marque le plus grand rappel jamais effectué par le constructeur automobile sur ce marché.

À compter du 25 septembre, Tesla rappellera 2,98 millions de véhicules Model 3, Model Y, Model S et Model X fabriqués en Chine ou importés, car les poignées de déverrouillage d’urgence des portes peuvent être difficiles à repérer, ce qui pourrait entraver l’évacuation ou le sauvetage après un accident grave et une défaillance du système électrique. La mesure corrective comprend des étiquettes d’avertissement et une mise à jour logicielle par liaison radio (OTA) qui abaisse les vitres après une collision.

Par ailleurs, Tesla procède immédiatement au rappel de 2,74 millions de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine afin de leur fournir une mise à jour logicielle OTA visant à améliorer la surveillance de l’attention du conducteur lorsque la direction assistée et d’autres fonctions d’aide à la conduite sont activées, réduisant ainsi le risque de collisions si les conducteurs ne réagissent pas rapidement.