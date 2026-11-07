Tesla va ajouter un poste de production supplémentaire pour le Cybertruck afin d'honorer les commandes avant de démanteler la chaîne l'année prochaine

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles tirées du paragraphe 3)

Tesla TSLA.O va ajouter une équipe de production supplémentaire pour tenter d’honorer les commandes en attente de Cybertruck avant de démanteler la chaîne de production l’année prochaine en vue d’une extension prévue de la production du Cybercab, a déclaré samedi le directeur général Elon Musk.

« Le carnet de commandes du Cybertruck est actuellement bien plus important que ce que Tesla peut produire avant de démanteler la chaîne de production pour l’extension de la production du Cybercab vers juin/juillet de l’année prochaine », a déclaré Elon Musk dans un message publié sur X.

« Nous allons ajouter une équipe supplémentaire pour tenter d’honorer toutes les commandes à temps », a-t-il ajouté.

Ces commentaires interviennent au lendemain de l’annonce par Elon Musk que Tesla allait réduire progressivement la production du Cybertruck dans son usine du Texas et réorienter ses ressources vers le Cybercab, un robotaxi biplace qu’il a placé au cœur des ambitions du constructeur en matière de véhicules autonomes.

Le Cybercab est l’un des paris majeurs d’Elon Musk dans sa volonté de transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans l’IA et la robotique, plutôt qu’en un simple constructeur automobile.

Le Cybertruck, dont les livraisons aux clients ont débuté fin 2023, a peiné à répondre aux attentes initiales d’Elon Musk. Selon Kelley Blue Book, les ventes aux États-Unis sont tombées à environ 20 000 véhicules l’année dernière, contre près de 39 000 en 2024, un chiffre bien inférieur aux prévisions initiales d’Elon Musk, qui tablait sur 250 000 ventes annuelles.

Ce pick-up en acier inoxydable a également fait l’objet de rappels répétés et soulevé des problèmes de qualité depuis son lancement, tandis que son design non conventionnel a limité ses perspectives sur les marchés étrangers, notamment en Europe.