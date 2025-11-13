Tesla travaille à l'intégration d'Apple CarPlay dans ses véhicules électriques, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O est en train de développer un support pour le système CarPlay d'Apple AAPL.O dans ses véhicules électriques, a rapporté Bloomberg News jeudi, marquant un changement potentiel dans la résistance de longue date du constructeur automobile à l'intégration de logiciels tiers.

L'adoption potentielle par l'entreprise de CarPlay, qui permet aux utilisateurs de contrôler les fonctions de l'iPhone telles que la navigation, la musique et la messagerie par le biais de l'écran intégré d'un véhicule, marquerait un changement majeur par rapport à sa préférence pour son propre écosystème afin de garder le contrôle sur l'expérience à bord du véhicule.

Tesla a discuté du déploiement de CarPlay dans les mois à venir, mais le plan n'est pas encore finalisé et le lancement pourrait être retardé, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le rapport indique également que Tesla prévoit d'intégrer CarPlay dans une fenêtre à l'intérieur de son interface existante, ce qui pourrait signifier que le logiciel d'Apple ne remplacerait pas complètement le système d'exploitation de Tesla, comme c'est le cas dans de nombreux autres véhicules.

Les deux entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les véhicules Tesla s'appuient actuellement sur un système d'infodivertissement propriétaire, qui propose des applications et des fonctionnalités intégrées telles que la navigation, la messagerie, la navigation sur le web et l'intégration du chatbot xAI du directeur général Elon Musk, Grok.

Les véhicules électriques de l'entreprise prennent déjà en charge Apple Music et Spotify, ce qui permet aux utilisateurs de les écouter directement via le système d'infodivertissement de la voiture.

Cette décision intervient alors que les constructeurs automobiles rivaux mettent de plus en plus l'accent sur l'intégration transparente des smartphones comme argument de vente, Apple CarPlay et Android Auto devenant la norme dans de nombreux nouveaux véhicules.

D'autres grands constructeurs automobiles, dont Ford F.N , General Motors GM.N et Hyundai 005380.KS , proposent déjà Apple CarPlay dans la plupart de leurs gammes.