Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : tente de préserver 241$ information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 19:16









(CercleFinance.com) - Après une chute de -13,5% en 6 séances Tesla (278/238$), tente de préserver 241$ (le plancher du 26 juin)... mais la dynamique baissière semble bien installée et il ne serait pas étonnant de voir le cours combler le 'gap' des 217,5$ du 18 août (le risque de re-test des 215 semblant élevé).





Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.15%