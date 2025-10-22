Tesla s'apprête à réaliser un bon trimestre grâce à la ruée vers les crédits d'impôt américains pour les véhicules électriques, qui arrivent à échéance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Tesla lance des modèles abordables pour élargir sa part de marché après l'expiration du crédit d'impôt

*

Tesla réduit les prix de location des modèles Premium par crainte d'une baisse de la demande

*

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre devrait augmenter de 4,2 % en glissement annuel pour atteindre 26,24 milliards de dollars - données LSEG

*

La marge brute de l'automobile, hors crédits réglementaires, est estimée à 15,6% contre 17,05% il y a un an - Visible Alpha

(Mise à jour des actions au paragraphe 9) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Tesla TSLA.O devrait afficher une hausse de ses résultats du troisième trimestre plus tard mercredi, grâce aux acheteurs américains qui se précipitent pour profiter d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques, qui arrive à échéance. Mais les investisseurs et les analystes pourraient se concentrer davantage sur les perspectives du directeur général Elon Musk , et notamment sur la question de savoir si les nouvelles versions moins chères de ses Model 3 et Model Y peuvent continuer à séduire les clients américains et en attirer de nouveaux en Europe et en Asie.

Les nouvelles versions - appelées Standard - sont 5 000 à 5 500 dollars moins chères que leurs prédécesseurs, Tesla ayant réduit la batterie, adopté un moteur moins puissant et supprimé une myriade d'équipements - des écrans tactiles à l'arrière aux poches dans les dossiers des sièges. L'entreprise a également réduit temporairement les prix de location des versions Premium les plus chères.

Les versions standard moins chères, ainsi que les offres et les remises proposées par Tesla tout au long de l'année pour lutter contre la concurrence mondiale, ont pesé sur les marges autrefois enviables de l'entreprise, ce qui inquiète les investisseurs.

Les ventes de la gamme vieillissante de Tesla ont baissé pour la première fois l'année dernière et les analystes s'attendent à une chute de 8,5 % cette année, en partie à cause de la rhétorique politique d'extrême droite de Musk.

MISE À JOUR SUR LE DÉPLOIEMENT DU ROBOTAXIS

Elon Musk devrait également faire le point sur le projet robotaxis, qu'il considère comme la clé de la prochaine étape de croissance de Tesla. Elon Musk a déclaré que les robotaxis de Tesla desserviraient la moitié de la population des États-Unis d'ici la fin de l'année.

« Quels sont les paramètres pertinents – taille de la flotte, kilomètres cumulés et territoires – que vous prévoyez au quatrième trimestre et en 2026? » a été la question principale posée au directeur général dans une note des analystes de Cantor Fitzgerald mardi.

Alors qu'Elon Musk a réorienté l'attention de Tesla vers la robotique et l'intelligence artificielle et qu'une grande partie de la valorisation de l'entreprise (1 400 milliards de dollars) repose sur ce pari, la plupart de ses revenus et bénéfices actuels proviennent de la vente de véhicules.

Les actions de Tesla, qui ont baissé de 1,6 % mercredi, ont augmenté de près de 10 % cette année, propulsées par un plan de rémunération record de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk, proposé par le conseil d'administration le mois dernier. L'action figure encore largement parmi les retardataires du groupe des "Magnificent 7", des actions de méga-capitalisation.

Les analystes s'attendent à ce que Tesla déclare un chiffre d'affaires de 26,24 milliards de dollars pour le trimestre clos en septembre, soit une hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données compilées par LSEG. Tesla indiquera également si les crédits réglementaires qu'elle vendait aux fabricants de voitures à essence pour satisfaire aux normes de pollution se sont estompés après les changements de politique opérés par l'administration Trump.

La marge brute de l'automobile, hors crédits réglementaires, est estimée à 15,6 %, selon 19 analystes interrogés par Visible Alpha. C'est moins que les 17,05 % de l'année précédente.