Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla : renoue avec les 250$, re-test des 263$ en vue ? information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 23:57









(CercleFinance.com) - Véritable vedette de la 1ère séance du 4ème trimestre boursier, Tesla bondit de +5% et renoue avec les 250$ : le prochain objectif n'est autre que le retracement du zénith estival des 263$ du 10 juillet dernier.





Valeurs associées TESLA 250,00 USD NASDAQ +4,93%