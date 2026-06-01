Tesla renonce à sa menace de rompre son accord d'approvisionnement en graphite avec la société australienne Syrah

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla reconnaît que Syrah produit des échantillons AAM conformes

* L'action Syrah est en passe de connaître sa meilleure journée depuis octobre 2023

(Ajout des actions au paragraphe 3, commentaire de l'analyste aux paragraphes 4 à 6) par Rajasik Mukherjee

La société australienne Syrah Resources

SYR.AX a déclaré lundi que Tesla TSLA.O avait retiré son avis d'intention de mettre fin à leur contrat d'approvisionnement en graphite en raison d'un prétendu défaut de qualité, reconnaissant que le mineur produisait désormais des échantillons conformes.

En vertu de son contrat de 2021 avec Tesla, dirigée par Elon Musk, Syrah prévoyait de fournir 8 000 tonnes de matériaux d'anodes en graphite sur une période de quatre ans depuis son usine de Vidalia, en Louisiane.

L'action Syrah a bondi de 41,4 % à 0,140 dollar australien, atteignant son plus haut niveau depuis le 24 mars et s'acheminant vers sa meilleure séance depuis le 23 octobre 2023. L'indice boursier de référence ASX200 .AXJO reculait de 0,4 % en début de séance.

Des risques subsistent, surtout si Syrah ne parvient pas à obtenir la qualification finale, a déclaré Craig Sidney, conseiller en investissement senior chez Shaw and Partners.

“Le mouvement d'aujourd'hui est positif, partant d'un niveau très bas, et les volumes sont très élevés, comme prévu”, a déclaré Sidney, en référence aux actions de Syrah.

La volatilité devrait se poursuivre à court terme, certains traders se désengageant du titre, et des ventes à perte à des fins fiscales pourraient avoir lieu d'ici la fin de l'exercice financier, a-t-il ajouté.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a émis un avis de défaut en juillet 2025, invoquant des problèmes de conformité concernant les échantillons d'AAM (AAM) fournis par le site de Vidalia, le seul producteur à grande échelle et verticalement intégré de matériaux d'anode en dehors de la Chine.

Dans une déclaration adressée lundi à l'ASX, Syrah a indiqué que Tesla reconnaissait désormais que la société minière avait démontré qu'elle produisait des échantillons d'AAM conformes et avait réalisé des progrès suffisants.

Syrah a précisé que Tesla se réservait son droit existant de résilier le contrat d'approvisionnement si l'AAM de Vidalia ne répondait pas aux critères de qualification finaux.

En mars, Tesla et Syrah ont convenu de prolonger pour la quatrième fois le délai pour résoudre le manquement présumé au titre de leur contrat d'approvisionnement en graphite jusqu'au 1er juin.