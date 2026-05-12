Tesla renforce ses investissements pour stimuler la production de cellules de batterie à Berlin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les effectifs et le contexte stratégique)

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O va augmenter de près de 250 millions de dollars ses investissements dans la production de cellules de batterie sur son site situé près de Berlin, ce qui permettra d'augmenter l'objectif de capacité de ce site, a annoncé mardi l'entreprise.

Tesla avait annoncé en décembre des investissements s'élevant à près d'un milliard d'euros sur le site de Grünheide, au sud-est de la capitale allemande, dans le but de regrouper sous un même toit la production de cellules de batterie et de véhicules à partir de l'année prochaine.

Grâce à ce nouvel investissement, Tesla prévoit de créer les conditions nécessaires pour atteindre une capacité de production annuelle de 18 gigawattheures, contre 8 GWh initialement prévus.

"L'accélération de la production de cellules de batterie s'accompagnera également d'une augmentation significative de la demande de main-d'œuvre", a déclaré la société dans un communiqué, estimant ses besoins en personnel pour la production de cellules de batterie à plus de 1 500 employés.

Tesla emploie actuellement près de 11 000 personnes à Grünheide, la seule gigafactory de l'entreprise en Europe.

(1 $ = 0,8519 euro)