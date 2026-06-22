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Tesla recule ; selon Jefferies, le partenariat avec SpaceX ferait de l'action un “indicateur”
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action du constructeur automobile Tesla TSLA.O , dirigé par Elon Musk, recule de près de 1,4 % à 395,05 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève son objectif de cours de 350 à 375 dollars, ce qui représente une baisse de 6,4 % par rapport au dernier cours de clôture de vendredi; la société maintient sa recommandation “neutre” sur le titre ** Jefferies indique que l’action Tesla n’a pas baissé suite à l’annonce de l’introduction en bourse de SpaceX , les investisseurs s’attendant à une fusion prochaine. Cela pourrait transformer Tesla en une action “suiveuse”, les actionnaires cherchant à limiter la dilution de leur participation

** “Tesla va-t-il suivre la trace de SpaceX? – La convergence des plans d’affaires et la volonté d’Elon Musk de conserver le contrôle continuent de plaider en faveur d’une fusion entre SpaceX et Tesla, et ce assez rapidement afin d’éviter tout retard dans des projets tels que Terafab” – Jefferies

** La recommandation moyenne de 54 analystes est “Conserver”, avec un objectif de cours médian de 415 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la dernière séance, le titre avait reculé d’environ 11 % depuis le début de l’année

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