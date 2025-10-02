 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 073,50
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla recule de 2% après avoir publié ses chiffres de production/livraison au T3
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 18:25

Tesla annonce avoir produit un total de 447 450 voitures au cours du 3e trimestre (soit 435 826 modèles 3/Y et 11 624 autres modèles), un chiffre qui témoigne d'une contraction de la production d'un peu moins de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.

Les livraisons ont quant à elles atteint 497 099 unités (481 166 modèles 3/Y et 15 933 autres modèles), surpassant ainsi le consensus qui tablait plutôt sur 444 000.

Ces chiffres n'ont visiblement pas enthousiasmé les investisseurs : le titre lâche plus de 2,5% à New York après cette publication.


Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
444,1600 USD NASDAQ -3,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank