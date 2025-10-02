 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,03
+1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla progresse : les livraisons du troisième trimestre dépassent les estimations des analystes
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la syntaxe dans le titre)

2 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 3,5 % à 475,50 $ avant le marché

** TSLA livre 497 099 véhicules au T3 , en hausse de 7,4% par rapport à 462 890 il y a un an

** Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~14% cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
463,6000 USD NASDAQ +0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank