Tesla progresse : les livraisons du troisième trimestre dépassent les estimations des analystes

2 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 3,5 % à 475,50 $ avant le marché
** TSLA livre 497 099 véhicules au T3 , en hausse de 7,4% par rapport à 462 890 il y a un an
** Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha
** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~14% cette année
