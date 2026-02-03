Tesla présente une nouvelle variante de la Model Y aux États-Unis au prix de 41 990 dollars

(Ajoute des détails supplémentaires au paragraphe 2)

Le fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O a introduit une nouvelle variante de son véhicule Model Y aux États-Unis au prix de 41 990 dollars, a-t-on appris lundi sur le site internet de l'entreprise.

La variante à transmission intégrale du SUV Model Y, le best-seller de Tesla, est proposée à un prix supérieur à celui de la version "standard", moins chère.

Tesla a lancé en octobre les versions dépouillées du SUV Model Y et de la berline Model 3, dont les prix sont inférieurs d'environ 5 000 dollars à ceux des modèles de base précédents, afin de défendre les volumes après la perte du crédit d'impôt pour les véhicules électriques.

La demande de VE s'est affaiblie dans l'ensemble du secteur depuis la fin du mois de septembre, lorsque l'administration Trump a mis fin aux crédits d'impôt fédéraux de 7 500 dollars, Tesla étant également confronté à une concurrence croissante à l'échelle mondiale.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré la semaine dernière que le constructeur automobile mettrait fin à la production pour ses berlines Model S et Model X, et utiliserait plutôt l'espace de son usine californienne pour fabriquer des robots humanoïdes.