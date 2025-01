Tesla: près de 460 000 véhicules produits au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Tesla annonce avoir produit 459 445 véhicules au cours du 4e trimestre 2024. Le constructeur a aussi livré plus de 495 570 véhicules et déployé 11,0 GWh de produits de stockage d'énergie - un record tant en termes de livraisons que de déploiements.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le constructeur a produit 1 773 443 véhicules et en a livré 1 789 226. Tesla précise avoir déployé 31,4 GWh d'équipements de stockage d'énergie au cours de l'année.







