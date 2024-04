Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: près de 4000 Cybertruck rappelés aux USA information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - L'Administration américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé le rappel de près de 4000 Cybertruck de Tesla en raison d'un problème de blocage de pédale susceptible d'entraîner une accélération involontaire du véhicule.



Ce défaut, qui accroît le risque d'accident, concerne exactement 3878 véhicules Cybertruck fabriqués en 2024, précise la NHTSA, qui ajoute que Tesla prévoit de remplacer ou de réparer gratuitement les pédales d'accélération défectueuses.



En début d'année, le constructeur américain avait déjà dû rappeler plus de deux millions de véhicules aux Etats-Unis, dont certains de ses Cybertruck, en raison d'un défaut d'affichage sur le tableau de bord concernant les fonctionnalités de freins, de stationnement et du système de freinage ABS.



Le titre reculait de 0,5% vendredi matin à l'ouverture de Wall Street suite à cette annonce.





Valeurs associées TESLA NASDAQ +0.09%