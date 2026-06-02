Tesla poursuit la croissance de ses véhicules électriques fabriqués en Chine grâce à une forte hausse des ventes en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 6)

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont bondi de 39,4% en mai par rapport à l'année précédente, marquant un septième mois consécutif de croissance alors que la marque a su tenir tête à ses concurrents chinois.

Les livraisons des modèles 3 et Y de Tesla depuis son usine de Shanghai, y compris les unités exportées vers l'Europe et d'autres marchés, ont atteint 85.982 unités, soit une hausse de 8,2% par rapport à avril, selon les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles. Le constructeur américain a vu ses nouvelles immatriculations rebondir sur plusieurs marchés européens en mai, prolongeant ainsi la reprise après une faiblesse antérieure de la demande sur le continent. Dans le même temps, BYD 002594.SZ 1211.HK a maintenu des livraisons soutenues vers l'Europe et d'autres marchés, aidant ainsi le principal concurrent chinois de Tesla à mettre fin à une série de huit mois de pertes à l'échelle mondiale et soulignant la pression croissante qui pèse sur les constructeurs automobiles étrangers.

S'inscrivant dans une tendance plus large passant de la guerre des prix à la différenciation des produits et à la technologie, BYD a redoublé d'efforts pour renforcer son avance technologique, notamment en s'engageant la semaine dernière à prendre entièrement en charge les indemnités et les réparations pendant un an en cas d'accident impliquant sa fonction d'aide à la conduite City Navigation.

Tesla, en revanche, attend toujours l'autorisation des autorités chinoises pour déployer ses fonctions d'aide à la conduite les plus avancées, un retard qui pourrait peser sur sa compétitivité alors que ses rivaux locaux accélèrent la mise à niveau de leurs capacités de conduite intelligente.