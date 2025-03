Tesla: plus forte baisse du S&P, la série noire se poursuit information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Tesla accuse la plus forte baisse de l'indice S&P 500 lundi matin à la Bourse de New York suite à un abaissement d'objectif de cours des analystes d'UBS, qui précisent avoir réduit leurs prévisions de ventes sur le fabricant de véhicules électriques.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit ne plus tabler que sur 367.000 livraisons pour le premier trimestre, contre 437.000 précédemment, soit un repli de 5% d'un trimestre à l'autre et de 26% sur un an.



Avec cette estimation, UBS - qui affiche toujours une recommandation 'vendre' sur le titre - indique que ses prévisions se situent désormais 13% en-dessous du consensus de marché.



D'après ses travaux, le temps de livraison d'une Model 3 et d'une Model Y est particulièrement rapide à l'heure actuelle, de l'ordre de deux semaines, un phénomène indicateur selon lui d'une faible demande.



Son objectif de cours est ainsi ramené de 259 à 225 dollars.



Pour 2025, UBS dit tabler sur 1,7 million de livraisons d'unités, soit un recul de 5% par rapport à 2024 à comparer avec une croissance de l'ordre de 10% actuellement anticipée par Wall Street.



Si l'analyste reconnaît que le dossier est désormais davantage porté par le développement de l'IA, des robotaxis et des robots humanoïdes, où les progrès du groupe sont indéniables, le professionnel juge qu'il s'agit d'opportunités de long terme qui sont maintenant bien intégrées dans les cours, comme en témoigne le PER 'trop élevé' d'environ 90x sur lequel se négocie le titre.



Suite à ces commentaires, le titre Tesla décrochait de quasiment 9% lundi en fin de matinée, ce qui portait à 50% ses pertes sur les trois derniers mois.



Dans une étude séparée, les analystes de RBC rapportent que Tesla a vu ses ventes en Chine chuter de 87% à seulement 3.911 au mois de janvier, soit leur plus bas niveau depuis août 2022.





