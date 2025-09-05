Tesla offre à Musk une rémunération colossale de 1 000 milliards de dollars et lui fixe des objectifs ambitieux

Le plan souligne la dépendance de Tesla à l'égard de Musk dans un contexte de ralentissement de la demande de VE

Le prix pourrait augmenter la participation de Musk si les objectifs sont atteints

L'entreprise doit notamment atteindre une valeur de marché de 8,6 billions de dollars en 10 ans

Les actions de Tesla augmentent de 3 %

Le conseil d'administration de Tesla

TSLA.O a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour la directrice générale Elon Musk, ce qui constituerait la plus importante rémunération d'entreprise de l'histoire, soulignant l'emprise de Musk sur le constructeur automobile alors qu'il tente de se transformer en une puissance de l'IA et de la robotique.

La personne la plus riche du monde n'a cessé de demander une participation plus importante dans l'entreprise afin de mieux la contrôler, alors même que la bataille juridique autour de sa rémunération de 2018 - alors évaluée à seulement 56 milliards de dollars - se poursuit. L'attribution nouvellement proposée est environ 18 fois supérieure au plan contesté et se rapproche de l'évaluation boursière actuelle de l'entreprise.

La proposition souligne la confiance du conseil d'administration dans la capacité de M. Musk à orienter l'entreprise dans une nouvelle direction tout en relançant la croissance, même si l'entreprise perd du terrain face à ses rivaux chinois sur des marchés clés en raison d'une baisse de la demande de véhicules électriques.

"Bien qu'une rémunération audacieuse liée à la performance ne soit pas nouvelle, l'ampleur de cette rémunération place la barre très haut en matière d'incitations pour les directrices générales et dominera les débats dans les salles de conseil partout dans le monde", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

Le dossier réglementaire place M. Musk sur un plan différent de celui des autres dirigeants du secteur technologique, en précisant que "les programmes de rémunération traditionnels accordés aux dirigeants d'autres entreprises ont été jugés inappropriés pour concevoir la rémunération incitative de M. Musk"

M. Musk a transformé Tesla, une startup spécialisée dans les véhicules électriques, en l'entreprise automobile la plus rentable au monde, en augmentant la production, en se développant à l'échelle mondiale et en poussant l'industrie vers la mobilité électrique, tout en dirigeant plusieurs autres entreprises, dont SpaceX et xAI.

Le conseil d'administration de Tesla affirme que cette prime record est nécessaire pour que M. Musk reste concentré et motivé, mais les critiques font valoir qu'en tant que principal actionnaire de l'entreprise, il est déjà largement motivé et que le plan pourrait aggraver la dilution et poser des risques en matière de gouvernance.

Le conseil d'administration a également indiqué que la nouvelle prime pourrait augmenter sa participation de manière significative si tous les objectifs étaient atteints, ce qui lui donnerait un contrôle encore plus grand alors que Tesla cherche à devenir l'entreprise la plus précieuse au monde.

Le plan de rémunération n'impose pas de conditions quant au temps qu'il doit consacrer à Tesla.

"Il s'agit d'une rémunération ridiculement élevée. Il soulève de nombreuses questions, mais l'année dernière, Musk a transféré Tesla du Delaware au Texas afin d'éviter toutes ces questions", a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School.

"Étant donné que le cours de l'action de Tesla n'est essentiellement qu'une question de vibrations et qu'il semble avoir très peu à voir avec les performances réelles du constructeur automobile, je pense qu'ils approuveront ce paquet."

DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION

Le plan proposé accorderait à M. Musk jusqu'à 12 % des actions de Tesla, d'une valeur d'environ 1,03 billion de dollars si l'entreprise atteint sa valeur de marché cible de 8,6 billions de dollars. Le plan prévoit de multiplier la valeur de Tesla par huit, soit environ 7 500 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie.

Musk a déclaré que les robots humanoïdes Optimus pourraient à terme représenter environ 80 % de la valeur de Tesla et a prédit qu'ils pourraient contribuer à valoriser l'entreprise à 25 000 milliards de dollars.

Si elle est entièrement acquise, la prime augmentera sensiblement les droits de vote de M. Musk par rapport à sa participation d'environ 13 %, ce qui intensifiera le débat sur la gouvernance et la succession.

Le conseil d'administration a indiqué que la prime serait acquise par tranches liées à la capitalisation boursière et à des étapes opérationnelles telles que la production en masse de robotaxis et de robots humanoïdes.

Tesla a souligné que M. Musk ne recevrait ni salaire ni prime en espèces, l'ensemble de la rémunération étant lié à la performance, ce qui fait écho à la structure de son plan de 2018.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 %.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé plus tôt cette année un programme de rémunération provisoire pour Musk d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, conçu pour le maintenir à la barre au moins jusqu'en 2030, alors que l'entreprise s'oriente vers une stratégie axée sur l'IA d'abord.

Tesla s'est depuis réincorporée au Texas et fait appel de la décision du Delaware, mais la société a déclaré que le nouveau plan reflétait les commentaires des actionnaires et des garanties de gouvernance plus solides.

Le dépôt a également révélé qu'un comité spécial d'administrateurs indépendants a examiné la proposition, qui sera soumise au vote des actionnaires en novembre.

LA POLITIQUE AU CENTRE DE L'ATTENTION

L'incursion de M. Musk dans la politique partisane et sa volonté de défier le président Donald Trump ont renforcé les inquiétudes des investisseurs et des analystes de Tesla quant aux distractions potentielles et ont précédemment alimenté les discussions sur la recherche d'un nouveau chef .

En juillet, M. Musk a annoncé son intention de lancer un troisième parti politique, le "Parti de l'Amérique", à la suite d'un affrontement public avec M. Trump au sujet d'une réduction d'impôts et d'un projet de loi sur les dépenses publiques.

Le conseil d'administration de Tesla a exhorté les actionnaires à voter contre une proposition appelant à une politique de neutralité politique, qui aurait élargi la surveillance du conseil d'administration sur les activités politiques de Musk.

"Il semble vraiment qu'Elon obtienne du conseil d'administration et de ses actionnaires ce qu'il veut", a déclaré Douglas Chia, président de Soundboard Governance, une société indépendante de conseil en gouvernance d'entreprise. "Aussi ridicule que cela soit, ils l'adopteront, je n'en doute pas.