Tesla obtient le feu vert pour commercialiser sa technologie de conduite autonome en Belgique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: ajout au paragraphe 4 précisant que l'Estonie et le Danemark ont également approuvé le système d'aide à la conduite)

Le logiciel d'assistance à la conduite supervisée Full Self-Driving de Tesla TSLA.O a été autorisé en Belgique, a annoncé mercredi Annick De Ridder, ministre des Transports de la région Flandre, dans un message publié sur X.

"Je viens de signer l'autorisation", a-t-elle déclaré dans un message sur X accompagné d'une photo d'un document officiel signé.

Cette autorisation permet à Tesla de déployer sa technologie après que l'entreprise a mené à bien une série de tests dans le pays, a-t-elle précisé. Les autorisations accordées dans l'une des trois régions belges sont valables sur l'ensemble du territoire national.

La Belgique est le cinquième pays de l'UE à prendre cette mesure, après les Pays-Bas, la Lituanie, l'Estonie et le Danemark.