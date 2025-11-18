Tesla obtient l'autorisation de fonctionner en tant qu'entreprise de réseau de transport en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O a reçu un permis pour opérer en tant que société de réseau de transport en Arizona, a déclaré mardi une autorité de régulation de l'État, une étape vers l'expansion du service de robotaxi du fabricant de véhicules électriques.
Le permis TNC ne permet pas à Tesla d'exploiter un service de covoiturage sans chauffeur. En septembre, Tesla a obtenu un permis de l'État pour tester ses véhicules autonomes avec un conducteur de sécurité.
Ce permis permet à l'entreprise dirigée par Elon Musk d'opérer en tant que société de covoiturage dans l'État après avoir reçu un permis de véhicule à louer conformément à la réglementation de l'Arizona.
Tesla, qui a demandé le permis le 13 novembre, a satisfait aux exigences et a été autorisé à compter du 17 novembre en tant que TNC, a déclaré le ministère des Transports de l'État dans un communiqué.
