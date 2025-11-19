Tesla obtient l'autorisation de fonctionner en tant qu'entreprise de réseau de transport en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Tesla TSLA.O a reçu un permis pour opérer en tant que société de réseau de transport en Arizona, a déclaré mardi un régulateur de l'État, dans une étape vers l'expansion du service de robotaxi du fabricant de véhicules électriques.

Le permis TNC permettra à Tesla d'exploiter un service de covoiturage de type Uber et de faire payer les passagers, mais ne l'autorisera pas à exploiter des véhicules sans conducteur. Dans le cadre d'une procédure d'autocertification, Tesla a obtenu en septembre un permis de l'État pour tester ses véhicules autonomes avec un conducteur de sécurité.

L'entreprise a également demandé un permis pour tester ses véhicules sans conducteur.

Après des années de promesses non tenues et plusieurs fermetures d'entreprises en raison de coûts élevés, de réglementations strictes et d'enquêtes fédérales, l'industrie du robotaxi a rebondi avec Tesla, GOOGL.O Waymo d'Alphabet et

AMZN.O Zoox d'Amazon qui accélèrent leur expansion.

Tesla a lancé cette année un service de robotaxi à Austin, au Texas, avec un moniteur de sécurité sur le siège passager avant. Après avoir promis d'étendre le service à environ la moitié de la population américaine d'ici la fin de l'année, le directeur général Elon Musk a déclaré le mois dernier que Tesla exploiterait des robotaxis dans 8 à 10 zones métropolitaines d'ici là.

Tesla exploite également un service de type chauffeur géré par des conducteurs humains dans la région de la baie de San Francisco et a obtenu un permis au Nevada pour tester ses véhicules autonomes sur les routes publiques.

Tesla, qui a déposé une demande d'autorisation pour les STN en Arizona le 13 novembre, a satisfait aux exigences et a reçu le permis le 17 novembre, a indiqué le ministère des Transports de l'État dans un communiqué.