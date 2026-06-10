Tesla obtient l'autorisation de commercialiser sa technologie de conduite autonome en Belgique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le logiciel d'aide à la conduite supervisée « Full Self-Driving » de Tesla TSLA.O a été autorisé en Belgique, a déclaré mercredi Annick De Ridder, ministre des Transports de la Flandre, dans un message publié sur X.

« Je viens de signer l'autorisation », a-t-elle déclaré dans un message sur X accompagné d'une photo du document officiel signé.

Cette autorisation permet à Tesla de déployer sa technologie après que l'entreprise a mené à bien une série de tests dans le pays, a-t-elle précisé. Les autorisations accordées dans l'une des trois régions belges sont valables sur l'ensemble du territoire national.

La Belgique est le troisième pays de l'UE à prendre cette mesure, après les Pays-Bas et la Lituanie.