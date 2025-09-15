Tesla, Nvidia, Corteva... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Corteva
L'entreprise Corteva envisagerait une scission afin de séparer ses activités Semences et Pesticides en deux entités distinctes, selon le Wall Street Journal. Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que le groupe pourrait prochainement communiquer sur ces intentions à condition que les négociations ne rencontrent aucun obstacle de dernière minute. La motivation de Corteva serait de protéger son activité Semences de " toute responsabilité future potentielle liée à ses produits phytosanitaires et désherbants, " indique le Wall Street Journal.
La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.
Elon Musk s'est renforcé au capital de Tesla en rachetant 2,568 millions d'actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. L'ensemble de ces achats réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier s'est effectué à un prix moyen par action de 389,285 dollars. Conséquence de cette annonce, l'action Tesla gagne 8% en pré-ouverture.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer